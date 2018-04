Un’ordinanza della Prefettura di Campobasso vieta lo svolgimento della Carrese in programma lunedì 30 aprile a San Martino in Pensilis. Il provvedimento assunto ai sensi del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, è stato notificato al sindaco del paese, alla Regione, ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti per approfondire la decisione.