Forte scossa di terremoto in Basso Molise, epicentro tra Guardialfiera e Acquaviva: magnitudo 4.2. L’elenco delle scuole chiuse

Una forte scossa di terremoto è avvenuta poco prima di mezzogiorno ed è stata avvertita in tutto il Basso Molise. L’epicentro, dalle prime informazioni, è stato rilevato ad Acquaviva Collecroce: magnitudo 4.2 in base ai dati ufficiali pubblicati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La segnalazione è arrivata anche da Termoli dove diverse persone hanno sentito il sisma. La scossa delle 11.48 è durata diversi secondi. Sono in corso accertamenti per verificare se ci sono danni a persone o cose. Si sono verificate anche altre scosse di minore intensità: una alle 3,35 di questa notte (25 aprile) di magnitudo 2.5 con epicentro Guardialfiera e una alle 12.05 di magnitudo 2.4 con epicentro Montecilfone e, ancora, altri eventi sismici: ore 13.04 (2,5) e di intensità inferiore a due. Domani, 26 aprile 2018, scuole chiuse a Montenero di Bisaccia: il sindaco, Nicola Travaglini, ha firmato l’ordinanza per consentire i sopralluoghi da parte dei tecnici. Scuole chiuse, in via precauzionale, anche a Guardialfiera, Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Tavenna, Palata, Guglionesi, Petacciato, Montefalcone nel Sannio, Montecilfone, Larino, Montorio nei Frentani.