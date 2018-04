Regione, si apre una nuova stagione. Donato Toma: pensiero e azione il nostro motto

di ANNA MARIA DI MATTEO

“Pensiero, azione”: è il motto che animerà il nuovo corso della Regione guidata dal neo governatore, Donato Toma. Un’azione che sarà contraddistinta da decisioni condivise e tempi rapidi nell’agire. Il neo governatore lo ha ribadito, dopo averlo detto più volte in campagna elettorale, da candidato, da nuovo presidente della Regione nel corso della conferenza stampa, convocata all’indomani della sua elezione. Si è presentato tranquillo, rilassato, dopo la lunga e impegnativa campagna elettorale e da subito ha messo le cose in chiaro: “Sarò il presidente di tutti, di chi mi ha votato, di chi non mi ha votato ed anche di chi non si è recato alle urne, oltre che dei miei competitors”. Poi, l’annuncio di voler essere subito operativo per avviare quel cambiamento, quel rilancio di una regione che attende da anni di poter ripartire. Ma quello che preme di più a Toma è ridare dignità e rispetto ai cittadini molisani che fino ad oggi sono stati ignorati. Basta con gli annunci, la musica è cambiata, è l’imperativo del neo presidente.

Il primo scoglio da superare sarà la composizione della nuova Giunta, ma Toma ha dettato i tempi: entro venti, venticinque giorni dall’insediamento del Consiglio, il nuovo esecutivo sarà pronto. L’orientamento è quello di chiamare in Giunta i consiglieri eletti, sui cui nomi ci saranno scelte condivise con i partiti.

Sostegno alle imprese, con lo sblocco delle risorse inspiegabilmente ferme, sanità, settore per il quale spera di essere nominato commissario nel più breve tempo possibile, rilancio del turismo e del commercio, infrastrutture, con un ripensamento, ove sia possibile, sul destino della metropolitana leggera. Un’opera costosa e non prioritaria, ha chiarito Toma su cui. ha detto, dovremo ragionare. Ma la priorità delle priorità per il nuovo governo regionale sarà la solidarietà, affinché gli ultimi, coloro che non hanno nulla, possano trovare un sostegno concreto, quella speranza che in tanti, troppi hanno ormai perso.

Si apre così l’era Toma, resa possibile grazie ad un centrodestra unito che, ha detto il presidente, ha vinto e convinto.