Provinciale 40: sei anni fa l’incidente mortale per Simona Bizzarro, assolti i due tecnici della Provincia

Sono stati assolti dal giudice Tiziana Di Nino del Tribunale di Larino perchè il fatto non sussiste i due tecnici della Provincia di Campobasso che erano finiti sotto processo per la presunta pericolosità della strada provinciale 40 che collega San Martino a Portocannone e dove nel 2012 perse la vita in un incidente la 21enne termolese Simona Bizzarro. La ragazza a bordo della sua auto, sbandò, andò a finire contro un’altra vettura e poi contro un muretto. Secondo la ricostruzione in aula Simona perse il controllo della sua Lancia Y per la velocità elevata e per la presenza di un cane sulla carreggiata, come confermato con una testimonianza dal fidanzato della ragazza che si trovava su un’altra auto proprio prima di quella di Simona. E’ stato anche dimostrato dai difensori Oreste Campopiano e Mimmo Bruno che gli imputati non avevano nessuna responsabilità diretta sulla pericolosità della strada, che non è stata accertata. Anche il pm Guido Torricella aveva chiesto l’assoluzione.