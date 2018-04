Isernia. La proposta: un museo del tombolo a Santa Maria delle Monache

Non si poteva non parlare dell’arte del tombolo al Musec di Isernia. Per due motivi. Intanto perché il capoluogo di provincia ha alle spalle una lunga storia legata a questa particolare lavorazione. Ma anche e soprattutto perché i costumi della nostra tradizione erano caratterizzati proprio dalla presenza dei merletti a tombolo. Durante l’incontro sono emerse anche delle curiosità. I primi documenti ufficiali in cui si parla del tombolo non fanno riferimento a Isernia, bensì a Campobasso. In ogni caso il capoluogo di provincia isernino vanta una lunga tradizione che per secoli ha caratterizzato la città. Al di là dei pur importanti corsi di formazione, durante l’incontro si è parlato di strategie di rilancio. Una delle idee lanciate è quella di ripartire dalla creazione di un museo, proprio nel luogo in cui questa arte ha avuto origine: l’ex convento di Santa Maria delle Monache.