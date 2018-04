Petacciato: cadavere di donna recuperato in mare, indaga la Procura

Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato nel pomeriggio di domenica 22 aprile dalla Capitaneria di Porto di Termoli in mare a Petacciato. Il corpo si trovava al largo ed è stato avvistato da un diportista che ha subito lanciato l’allarme e permesso a una motovedetta della Guardia costiera di intervenire. Dai vestiti, una maglietta e un pantalone nero, gli ufficiali sono riusciti a capire che si tratta di una donna. Il corpo è stato recuperato, portato in porto a Termoli e trasferito nell’obitorio del San Timoteo. Qui un medico legale si occuperà di una prima ispezione cadaverica. Del caso se ne occupa la Procura di Larino. Il comandante della Capitaneria Sirio Faè ha allertato le forze dell’ordine delle alte regioni, ma al momento non risulta nessuna denuncia di scomparsa. La nazionalità potrebbe anche non essere italiana, e il corpo trascinato qui in balia delle correnti.