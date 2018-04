Elezioni regionali 2018. Risultati e commenti

Urne aperte, oggi dalle 7 alle 23 in Molise per l’elezione del presidente della Regione e dell’intero Consiglio regionale. Alle 19, ultimo rilevamento, l’affluenza al voto è stata del 38,9%. Oltre 330mila gli eventi diritto. Quattro i candidati alla presidenza: Donato Toma per il centrodestra, Carlo Veneziale per il centrosinistra, Andrea Greco per il Movimento 5Stelle e Agostino di Di Giacomo per Casapound.

Sul Giornale del Molise, risultati e commenti dei candidati e le reazioni del mondo politico nazionale.

ECCO TUTTI I RISULTATI I DIRETTA DALLA SALA STAMPA DELLA REGIONE MOLISE

19,00 – A Campobasso l’affluenza alle urne è stata del 46,6%, alle 12 era stata del 20,59. Ad Isernia del 44,29 contro il 17,65 di mezzogiorno. A Termoli, si è recato alle urne il 43,40% degli elettori. Alle 12 la percentuale era stata del 18,69. Termoli è la città, tra le principali della regione, in ci si è registrata l’affluenza più bassa.