Chieuti: Carrese finisce nel sangue, muore travolto un pensionato di Nuova Cliternia

Finisce nel sangue la Carrese di Chieuti, storica manifestazione che apre le corse dei carri che poi si svolgono anche a San Martino, Ururi e Portocannone. Un uomo di 78 anni di Nuova Cliternia è stato travolto da un cavallo in corsa senza cavaliere che ha colpito con un’inaudita violenza l’uomo che stava assistendo alla gara proprio vicino al percorso. L’anziano non si è accorto dell’arrivo del cavallo, che è sbucato all’improvviso. Il suo corpo è stato sbalzato al centro del percorso ed è stato ancora travolto e schiacciato dagli altri carri in corsa. Una scena sconvolgente a cui hanno assistito centinaia di persone. Qualcuno ha anche ripreso tutto con il telefonino involontariamente mentre registrava la gara. Filmati che saranno determinanti per le indagini. Nei video si vede il 78enne con le mani in tasca, pantaloni e giubbino scuro, un cappellino bianco con la visiera. Il povero anziano è stato soccorso dal 118 ed è stato anche trasportato in ospedale, ma non ce l’ha fatta.