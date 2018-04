Giorgia Meloni a Termoli: “Il Governo si può fare, il centrodestra resta unito”

Finito il secondo giro di consultazioni con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati a Roma, Giorgia Meloni si è messa nella sua auto, una Mini Cooper e ha raggiunto il Molise, precisamente Termoli dove è stata accolta da un nutrito gruppo di candidati e dai vertici del partito. La presidente di Fratelli d’Italia ha subito dichiarato di essere arrivata per far vincere le elezioni al centrodestra e per presentare la lista del suo partito, “fatta di gente genuina, di persone che hanno un pedigree di onestà e di coerenza per sostenere, e rilanciare questa regione che ha enormi potenzialità inespresse. Una regione sulla quale, secondo noi, si può investire molto. Ma c’è bisogno di persone che abbiano voglia di lavorare sui nostri prodotti, sulle nostre imprese, sul turismo. Sono stata al Vinitaly la settimana scorsa e c’erano ben 32 diverse aziende vitivinicole molisane. Producono un vino di assoluta qualità che però non riesce a imporsi sull’export, tant’è che i produttori propongono dei consorzi per aumentare l’attrattiva. Serve una regione e serve uno Stato capace di aiutare queste persone».

Il discorso poi si è spostato inevitabilmente sulla situazione nazionale e sulle trattative per la formazione del Governo: “Abbiamo fatto un ulteriore appello nella speranza che chi è arrivato secondo alle elezioni, cioè il Movimento 5 stelle, voglia iniziare a parlare i contenuti rispettando la volontà popolare. Un governo sui punti programmatici è possibile” ha dichiarato la Meloni.

I tentativi di scalfire l’alleanza del centrodestra arrivano da più parti, ma la Meloni è convinta che la Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia non romperanno il patto che li ha premiati come prima coalizione votata dagli italiani alle Politiche.

A piedi è arrivata in piazza Duomo, dove è stata accolta da cittadini e curiosi. Sul palco insieme a candidati consiglieri della lista a prendere la parola per primo è stato Costanzo Della Porta, sindaco di San Giacomo e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che ha fatto notare come la lista non abbia al suo interno transfughi. “Termoli in passato è stata la culla della politica, ora da diversi anni è stata relegata a un cantuccio, ma il centrodestra qui tornerà a governare” ha affermato Della Porta. Quindi la parola ai candidati e poi a Giorgia Meloni che tocca i temi cari a Fratelli d’Italia, il lavoro, la famiglia, l’italianità, la difesa delle radici. Ultimo appello a votare il centrodestra la Meloni lo fa dal palco insieme al candidato presidente Donato Toma, “per ridare al Molise il giusto ruolo”.