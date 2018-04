Campobasso- Colpo all’orologeria, due malviventi in azione nella centralissima via Mazzini

Rapina, in pieno centro, oggi, a Campobasso ed in un’orario di punta. Erano da poco passate le 12,30 quando due giovani, a volto coperto sono entrati nell’orologeria Tempus, nella centralissima via Mazzini e, dopo aver imbavagliato la commessa e averla chiusa nel bagno, hanno preso il denaro contante presente in cassa e numerosi orologi di valore che erano esposti all’interno del negozio. Poi si sono dati alla fuga, pare a bordo di un motorino parcheggiato in una traversa laterale. All’arrivo della polizia, chiamata da alcuni condomini dei palazzi vicini, i due si erano appena dati alla fuga. Sono scattate le ricerche e i posti di blocco ma dei due malviventi nessuna traccia.