Campochiaro. Operatori dell’emergenza a scuola di guida sicura

Nonostante leggi sempre più severe e mezzi sempre più sicuri, il numero di incidenti resta elevato in Italia. Spesso ci si distrae, altre volte ci si sente più bravi dei piloti di Formula uno, praticamente infallibili. In realtà le cose non stanno così. Per evitare spiacevoli conseguenze, occorrono prudenza e massima concentrazione. Nel caso degli autisti dei veicoli d’emergenza – come ad esempio le ambulanze – ci vuole anche altro, ossia un’adeguata formazione. Che spesso manca. Per far fronte alle esigenze degli operatori del settore, anche in Molise è stato organizzato un corso di guida sicura. La prima fase del corso, alla quale hanno partecipato allievi provenienti da Molise, Abruzzo e Campania, si è tenuta a Venafro. Si è parlato delle responsabilità del conducente, di aspetti psicologici e problematiche legate al trasporto sanitario, degli effetti di alcol e stupefacenti e di tecniche di guida. La seconda fase, quella pratica, si è invece tenuta a Campochiaro. Sono stati proposti esercizi a difficoltà crescente, tali da “porre in risalto la qualità del conducente e da affinare tecniche di modulazione di frenata, scarto improvviso di un ostacolo con e senza freno, tecniche delle traiettorie, precisione e fluidità nell’attivare i vari comandi di guida su diversi coefficienti di attrito, manovre corrette per il controllo del veicolo in perdita di aderenza. Si tratta di situazioni che (nella comune circolazione stradale) possono verificarsi e che in ogni istante possono dar luogo a un sinistro stradale. Tutti i formatori del Team non provengono dal mondo dell’agonismo automobilistico, ma svolgono attività di conducenti di veicoli di emergenza in varie strutture sia sanitarie sia di forze di polizia e, pertanto, basano la loro preparazione proprio sulla professionalità quotidianamente da loro svolta su strada”.