A un passo dalla storia, almeno per quanto riguarda la trasmissione “Mezzogiorno in famiglia”. Per la settima volta consecutiva, infatti, Fornelli si è imposto nella sfida tra comuni proposta dal programma di Rai Due, in onda nel week end. Il record è infatti detenuto da Ceprano, con otto vittorie. Nell’ultima puntata i concorrenti del paese dell’alta valle del Volturno hanno avuto la meglio su Stalettì, centro della provincia di Catanzaro. Si sono imposti mettendo in campo come sempre talento, abilità e quel pizzico di simpatia che non guasta mai. Con le sette vittorie di fila Fornelli si è piazzato al primo posto della classifica di Mezzogiorno in famiglia, presentandosi all’appuntamento con i quarti di finale da campione in carica. E anche questo è un record in questa trasmissione. Il prossimo week end – nella sfida tra i migliori otto comuni italiani – Fornelli è atteso da un derby: dovrà infatti sfidare i cugini abruzzesi della vicina Pescocostanzo. Un confronto sicuramente interessante, ma in paese la fiducia cresce di settimana in settimana. La possibilità di portare a casa il premio finale – uno scuolabus – comincia a farsi concreta. Comunque vada, una vittoria Fornelli l’ha già ottenuta: in questi mesi, infatti, è riuscito a mettere in mostra ciò che di meglio sa esprimere il territorio molisano. Un’altra ottima vetrina per un centro che già due anni fa aveva ottenuto un risultato eccellente nella sfida tra i Borghi più belli d’Italia, piazzandosi al sesto posto nella graduatoria finale.