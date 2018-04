Schianto sulla statale 17, arrestato il conducente dell’auto per omicidio stradale

E’ stato arrestato, poche ore dopo l’incidente stradale, nel quale ha perso la vita Antonio Stragapede, il conducente della berlina coinvolto nell’impatto con la moto. L’uomo, un 60enne, è risultato positivo all’alcoltest al quale è stato sottoposto dopo l’incidente. L’accusa nei suoi confronti è di omicidio stradale. Intanto i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente che si è verificato sabato, intorno alle 19, 30 nel pressi del bivio per Bojano, quando Stragapede stava rientrando a Campobasso, in sella alla propria moto, dopo una gita fuori porta con alcuni amici a Sperlonga, in provincia di Latina.