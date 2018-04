Pro loco Isernia, appello di Freda: più collaborazione da parte dei cittadini

Un bilancio di luci e ombre per la stagione teatrale organizzata dalla Pro-loco di Isernia. La risposta del pubblico c’è stata solo quando all’auditorium sono stati organizzati appuntamenti con nomi di una certa fama, mentre gli altri – pur proponendo spettacoli di assoluto rilievo- hanno fatto registrare una netta flessione delle presenze. Per questo il presidente dell’associazione turistica, Michele Freda, invita la gente a una maggiore collaborazione, magari a partire dall’esibizione della coppia Nuzzo-Di Biase. Oppure partecipando alla rappresentazione teatrale, proposta dalla compagnia Cast, ispirata dal dentino rinvenuto durante gli scavi al Paleolitico. Freda ha evidenziato anche alcune problematiche legate all’uso dell’auditorium. A suo avviso, infatti, la gestione dei vari eventi finisce quasi sempre per penalizzare la Pro-loco. Il presidente dell’associazione, intanto, si appresta a passare il testimone. Alle dimissioni non ci penso – spiega – ma è auspicabile che al termine del mio mandato qualche giovane si faccia avanti.