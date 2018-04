Speranza tira la volata a Veneziale: la ritrovata unità del centrosinistra sarà premiata dagli elettori

In Molise per sostenere Carlo Veneziale e i candidati di Liberi e uguali in provincia di Isernia, Roberto Speranza ha espresso fiducia e ottimismo per l’esito di una campagna elettorale che appare in salita. In realtà la ritrovata unità del centrosinistra potrebbe a suo avviso essere apprezzata dall’elettorato: “In Molise sono state superate le divisioni. Si apre una nuova stagione, all’insegna dell’unità. E questo messaggio che lanciamo può essere apprezzato dall’elettorato”. Per Speranza Veneziale è la persona giusta per il rilancio del centrosinistra. A suo avviso rappresenta un elemento di novità, nonostante abbia ricoperto il ruolo di assessore nel governo regionale che si avvia al termine della sua esperienza: “Con Veneziale si apre una fase nuova, vogliamo rispondere alla domanda di cambiamento che ci ha chiesto al gente alle ultime elezioni Politiche. La discontinuità? Mettendo al centro le questioni sociali: lavoro, sanità e scuola pubblica”. Durante l’incontro c’è stata anche una condanna ferma e unanime di quanto sta accadendo in Siria, né sono mancati accenni ai temi della politica nazionale. E in particolare al governo che ancora non c’è. Speranza non esclude eventuali collaborazioni da parte di Leu, ma non con la destra, ha precisato: “Ho fiducia in Mattarella. A mio avviso per fare il bene del Paese bisogna evitare un abbraccio tra lepenisti e grillini. Noi in maggioranza? Ci confronteremo in Parlamento sui temi che ci stanno a cuore, senza pregiudizi. Ma mai con la destra”.