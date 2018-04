Il premier Gentiloni a Campobasso: “In Molise possiamo vincere”

Il premier Paolo Gentiloni questo pomeriggio al Centrum Palace di Campobasso. Imponente il servizio di sicurezza. Davanti ad una platea di quasi 500 persone e al Pd al gran completo, il premier ha rivendicato i meriti del suo governo. “Il Molise ha governato bene- ha detto- e il risultato del 22 aprile non sarà quello del 4 marzo. Veneziale è un ottimo candidato e potrà scrivere una nuova pagina per il Molise. Potremo avere delle sorprese- ha detto Gentiloni alla platea-, non fidatevi dei sondaggi, avremo un risultato molto forte anche per Roma”.

Prima dell’intervento del premier, quello di Carlo Veneziale e la testimonianza di un imprenditore molisano tornato dall’estero in regione per investire nella sua terra.