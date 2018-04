Due incidenti in A14, traffico bloccato per i soccorsi: quattro feriti

Due incidenti lungo l’autostrada A14. Il primo ha coinvolto due camion in direzione Termoli sud. Due le persone coinvolte e rimaste ferite da una prima ricostruzione in modo grave. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco. I feriti soccorsi dal 118 e dai volontari della Misericordia di Termoli. L’altro scontro ha coinvolto due auto finite, per cause da accertare, contro un tir in coda tra la città adriatica e Vasto. Sono in corso gli accertamenti.