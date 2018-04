Diga di Chiauci, il sindaco Di Lonardo: i lavori saranno ultimati entro due anni

Dopo decenni di attesa, i cittadini e gli amministratori di Chiauci e dei paesi vicini hanno avuto l’opportunità di avere un confronto diretto con i vertici del Consorzio di bonifica di Vasto sud e della Regione per capire, una volta per tutte, cosa ne sarà della diga. Durante l’incontro organizzato in paese si è discusso del protocollo d’intesa firmato a fine febbraio dalle Regioni Abruzzo e Molise – che prevede uno stanziamento di 29 milioni di euro per il completamento dei lavori – ma anche e soprattutto di cosa si vuole fare per favorire la rinascita di un territorio profondamente ferito da questa opera ad oggi ancora incompiuta, nonostante annunci e inaugurazioni. Il sindaco di Chiauci, Alessandro Di Lonardo, che ha fortemente voluto l’incontro, ha riferito che “ci è stata data la garanzia che i lavori saranno completati entro il 2020. E il territorio avrà una sorta di risarcimento in termini di occupazione. Una buona notizia per i nostri territori, dati a rischio spopolamento”. Durante l’incontro si è fatto anche il punto sui lavori in corso per giungere al completamento dell’invaso, dell’impiego dell’acqua e delle prospettive occupazionali legate allo sviluppo di attività intorno al lago: “Sono stati appaltati i lavori per mettere in sicurezza un ammasso roccioso e le paratoie. I fondali saranno ripuliti e darà corso al lago di Pescolanciano. Inoltre – ha concluso Di Lonardo – per evitare di penalizzare il paesaggio si farà in modo di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nell’invaso”.