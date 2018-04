Open Gates: “Si chiude la saga”, tutti assolti. Sentenza ribaltata anche per Del Torto e Di Falco

La Corte di Appello di Campobasso ha assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” l’ex commissario del Consorzio Industriale di Termoli Antonio Del Torto e l’ex componente del comitato direttivo Francesco Di Falco. L’accusa era di aver esercitato pressioni su un consigliere di maggioranza per far cadere l’Amministrazione comunale di Termoli guidata all’epoca da Vincenzo Greco. In primo grado i due imputati erano stati condannati a un anno e sei mesi. Ora i giudici della Corte d’Appello hanno ribaltato la sentenza, accogliendo la tesi difensiva dei legali Antonio De Michele, Domenico Bruno e Luigi Greco. “Si è chiusa una saga che ha contribuito a modificare gli assetti politici, professionali ed economici di Termoli e che si è rivelata, come tutte le altre messe in piedi dal 2003 al 2010 dalla Procura frentana, una bolla di sapone. Nessuna condanna, anche se sul banco degli imputati sono saliti molti professionisti che hanno pagato di persona, con ingiuste detenzioni per le quali verranno avviati gli iter di riparazione» è il commento dell’avvocato Antonio De Michele.

Si chiude dunque così, con l’assoluzione dei principali imputati, il capitolo dell’inchiesta della Procura di Larino chiamata Open Gates, su presunti sversamenti illegali di fanghi industriali nei terreni del Basso Molise. Le accuse più gravi sui reati ambientali erano già cadute dopo un lungo processo iniziato più volte e diviso in diversi filoni. Un’inchiesta che nel 2010 fece molto scalpore e che decapitò i vertici dell’allora Consorzio Industriale di Termoli. Nel corso del processo i reati in parte si sono prescritti e in gran parte sono venuti a cadere.