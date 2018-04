Regionali, Forche Caudine invita i molisani a votare Patrick Cutrone

a protesta, per ora, viaggia solo sui social e negli annunci, ma potrebbe costituire un problema se prendesse piede. E’ rivolta a tutti gli elettori che votano in Molise, ma che vivono e lavorano fuori regione. L’idea prende spunto da ciò che è accaduto alle presidenziali in Egitto, che detta così conferisce anche un lato umoristico al voto in programma. Nella terra dei faraoni gli scontenti hanno indicato nelle urne il nome di Mohamed Salah, calciatore oggi del Liverpool ma famosissimo anche in Italia per aver vestito le maglie di Fiorentina e Roma.

Il suo nome è stato scritto un milione di volte, pur non figurando nemmeno tra gli aspiranti presidenti.

Oggi, in vista delle regionali del 22 aprile, le Forche Caudine, associazione che raccoglie i molisani che vivono nella capitale, ha messo il dito in una lacuna, a loro dire, nei programmi dei quattro aspiranti alla presidenza: il tema dell’emigrazione. A Roma Forche caudine conta migliaia di aderenti, le stime dicono che almeno cinquantamila molisani lavorano nella capitale. L’invito provocatorio, rivolto a chi esercita il diritto di voto nella regione di nascita è quello di scrivere sulla scheda il nome di Patrick Cutrone, punta emergente del Milan e della Nazionale, i cui genitori sono originari di Campobasso.

“In campagna elettorale – ha chiarito il segretario di Forche caudine Gabriele Di Nucci – non mancano mai promesse di progetti faraonici, grandi opere, l’agricoltura e di suoi prodotti, al supporto per le imprese, al miglioramento della sanità ma mai – ha aggiunto Di Nucci – si pensa a coinvolgere molisani sparsi per tutto il mondo, intorno a 700mila persone che hanno acquisito competenze che sarebbe utile intercettare e utilizzare”. Ecco allora il nome dell’attaccante rossonero che si sta facendo onore e con orgoglio rivendica le proprie origini molisane. Votate Patrick Cutrone è la conclusione di Di Nucci. Un invito ad annullare le schede, per tenere alto il dibattito sui molisani che sono fuori. Ma l’iperbole rischia di rendere ancora più piccolo, con tutto il rispetto per il bomber milanista, un Molise che fa già una fatica bestiale a dimostrare che esiste e che non è uno scherzo geografico tra l’Abruzzo, la Puglia, il Lazio e la Campania. Come finirà lo sapremo il 23 aprile