Terza settimana culture digitali, due momenti di confronto in Molise

In occasione della Terza Settimana delle Culture Digitali ‘Antonio

Ruberti’ (#SCUD2018) sono state promossi in tutta Italia eventi

dedicati al valore delle culture digitali in tutte le loro forme,

organizzati dalle istituzioni afferenti alla Digital Cultural Heritage,

Arts & Humanities School (Rete DiCultHer – www.diculther.it) e da

qualunque altra organizzazione aderisca al manifesto dell’iniziativa.

Sono previsti convegni, seminari, iniziative di orientamento,

laboratori aperti, performance orientate a divulgare una seria

cultura digitale di base nell’ambito scolastico, educativo e formativo

in genere.

Anche in Molise la Rete DiCultHer ha organizzato due momenti di

confronto sia teorico che metodologico e di rassegna dei lavori e

progetti in atto nelle scuole al riguardo con la collaborazione sia di

diversi istituti scolastici sia di aziende impegnate nella divulgazione

digitale del patrimonio culturale e con il supporto scientifico

dell’Università degli Studi del Molise che sin dall’inizio si è fatta parte attiva e propositiva di iniziative al riguardo.

A Campobasso presso la Sala della Costituzione in Via Milano – mercoledì

11 aprile 2018 dalle ore 15:30 alle ore 19:00 è previsto il Convegno “Anno

2018 – L’occasione digitale per la Cultura, per l’Europa e per la città di

Campobasso”, in cui insieme ad alcune riflessioni sul Digitali per il

Patrimonio Culturale saranno presentati alcuni progetti dedicati alla Città

di Campobasso.

Sono previsti interventi di Carmine Marinucci, Letizia Bindi (in

Videoconfernza dalla Polonia), Alberto Franco Pozzolo, Alberta De Lisio,

Vincenzo Lombardi, Marco Di Paolo, Giovanni Piscolla, di Luisa Forte,

Cinzia Di Brino e Rossella Zollo dell’Istituto Pertini che ha elaborato con

una Rete di Scuole un progetto con oltre 20 Laboratori didattici sul

Patrimonio culturale di Campobasso, di Carmen Adamo e Patrizia Oriente

del progetto invisibilevisibile sul Museo di Casa Pistilli e di due società

all’avanguardia sul digitale per il patrimonio culturale: Labgraf3d e

Sharevision.

A Ripalimosani presso l’Istituto Comprensivo “Alighieri” – mercoledì 11

aprile 2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 è previsto il Convegno “Anno

2018 – L’occasione digitale per la Cultura a Ripalimosani”, che ha per

tema la valorizzazione del Patrimonio Culturale di Ripalimosani attraverso

le tecnologie digitali. Nell’evento Il Team della “Biblioteca del Convento”

e i ragazzi della scuola media dell’Istituto Alighieri, guidati dall’Animatore

Digitale, mostreranno a tutti coloro che apprezzano le narrazioni dei

luoghi e delle memorie condivise, di come attraverso le tecnologie digitali

è possibile accompagnare una visita al territorio, raccontare i luoghi,

rappresentare, preservare e valorizzare le tradizioni e le espressioni orali,

i dialetti, le consuetudini, gli eventi, i rituali, le ricette, le leggende, i canti,

le sapienze contadine, …, le memorie e le storie comuni.