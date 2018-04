La Polizia festeggia 166 anni: cerimonia a Campobasso al Teatro Savoia

166 anni fa nasceva la Polizia di Stato. Impegno, volontà, sacrifico, i pilastri su cui si fonda l’attività degli agenti, di tutte le specialità come ha ricordato il Questore di Campobasso Mario Caggegi, durante la cerimonia per l’anniversario, al Teatro Savoia, davanti ad autorità e altre forze dell’ordine e di polizia e ad alcune scolaresche. il ricordo dei poliziotti caduti in servizio, in particolare di Giulio Rivera, della scorta di Moro, che quarant’anni fa fu ucciso dai terroristi. Ricordati anche i tre vigili del fuoco morti in servizio, uno era molisano. 23 i riconoscimenti ad agenti che si sono distinti in operazioni. Esserci sempre, il motto della Polizia, ribadito durante l’allocuzione del Questore che ha ringraziatogli appartenenti a tutte le specialità, lodandone l’attività quotidiana a servizio della gente, in prima linea. «I reati in provincia di Campobasso, tra il primo marzo 2017 e il 28 febbraio 2018, sono diminuiti – è stato evidenziato nella relazione – con un aumento di arresti e denunce». Tra quelli che destano maggior preoccupazione ci sono i furti, diminuiti, passati da 2703 a 2663 ma quelli in appartamento sono 89 in più, nonostante diversi autori siano stati individuati. 2 in più le rapine, da 30 a 32. Evidenziato il lavoro costante e preciso del commissariato di Termoli, nonostante l’organico ridotto, su fatti anche di sangue e delicati. Particolare l’attenzione riservata alla misure di prevenzione nei confronti di pregiudicati e della violenza in ambito familiare. Tante le iniziative della polizia nel contrasto della violenza di genere, pure di sensibilizzazione tra la gente, così come, con le scuole, per combattere il cyberbullismo e le insidie del web. Creata l’applicazione Youpol anche contro lo spaccio, su cui l’allerta è massima. Attenzione pure ai controlli sul fronte immigrazione, con i soggiornanti extracomunitari che sono 6521. Evidenziata l’importanza delle misure antiterrorismo, in linea con le direttive. Caggegi ha chiesto massima attenzione ai sindaci e comprensione e collaborazione ai cittadini.

Mobile, Digos, Volante, Divisione anticrimine, Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, Ufficio di Gabinetto, Polizia delle comunicazioni e postale e Scuola allievi. Tutti sono stati citati dal Questore e lodati per il loro impegno, così come la Stradale che ha allestito, all’esterno del Savoia, un gazebo informativo sulla sicurezza.

Durante la festa della Polizia l’esibizione del coro Jubilate del Maestro Antonio Colasurdo.