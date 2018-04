Regionali. Luigi Di Maio a Termoli per sostenere Andrea Greco e la lista del Movimento 5 Stelle: “Saremo il Governo del cambiamento”

Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha iniziato da Termoli il suo tour del Molise per sostenere la candidatura di Andrea Greco e degli aspiranti consiglieri alle elezioni regionali del 22 aprile. In tanti hanno raggiunto piazza Duomo per seguire l’intervento dell’esponente nazionale che è impegnato nelle consultazioni per la formazione del nuovo Governo. “L’ambizione – ha osservato Di Maio – è governare in modo tale da percepire il cambiamento”. E da qui ha annunciato il lavoro in corso alla Camera per ridurre o vitalizi degli ex parlamentari. “In questi anni – ha aggiunto – tanto è successo e si sta muovendo qualcosa di molto importante con un risultato straordinario ottenuto anche in Molise che potrà diventare la prima regione governata dal Movimento 5 Stelle. Sono fiducioso che un governo si formerà e sarà un governo del cambiamento per portare a casa anche quest’altro obiettivo. Gli italiani non hanno tempo e pazienza per questo noi stiamo chiedendo la Presidenza del Consiglio dei ministri e proponiamo anche un contratto alla tedesca, ma non sulle promesse, bensì dettando cosa e tempi chiari per realizzare quello che gli italiani si aspettano”.

Sanità pubblica che lavora per i cittadini, turismo, infrastrutture, tagli dei costi della politica, agricoltura e altre iniziative per sostenere il programma del Movimento 5 Stelle con un invito a votare per Andrea Greco e per i candidati consiglieri come concreta alternativa rispetto alle altre liste e aspiranti alla presidenza del Molise.

Ad introdurre Luigi Di Maio è stato proprio il giovane candidato presidente. “Questa piazza – ha detto Andrea Greco – rappresenta il riscatto di una terra bollando come ‘armata del dissenso’ la coalizione di centrodestra con nove liste a seguito e critiche ha chi ha governato negli ultimi dieci anni. “Vogliamo ricucire lo strappo creato tra i cittadini e la regione Molise con una dimostrazione di coerenza investendo

sulla formazione professionale, sui giovani, sul lavoro, sull’ambiente e su tutte quelle questioni in cui – ha concluso Greco – gli unici lobbisti sarete voi cittadini”.