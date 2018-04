Nuovi progetti di ricerca di idrocarburi in Adriatico, anche a Termoli flash mob contro il metodo ‘Air-gun’

Si sono ritrovati in piazza Monumento a Termoli per condividere una protesta che ha coinvolto diverse regioni che si affacciano sul mare adriatico. Un flash mob – hanno spiegato dal coordinamento Trivelle Zero – per “simulare i danni che subiscono i pesci e tutto l’ecosistema marino” dopo le ricerche di idrocarburi con la tecnica dell’air-gun. Un modo per contestare questo metodo evidenziando rischi e pericoli per l’Adriatco. Un coro di protesta nelle città di sei regioni, dal Veneto alla Puglia, ricordando anche “l’esito sfavorevole dei ricorsi contro le trivelle di alcune amministrazioni regionali al Consiglio di Stato. Obiettivo – hanno spiegato Comitati e associazioni è quello di “dire no ai progetti di prospezione petrolifera con l’air gun approvati dal ministero dell’Ambiente e in via di autorizzazione definitiva da parte del ministero dello Sviluppo economico”. “In questi anni – hanno osservato i promotori dell’iniziativa – il ministero dell’Ambiente ha emanato nove provvedimenti di Valutazione di impatto ambientale, favorevoli all’uso dell’air gun in Adriatico su ben undici zone. Un ‘no’ deciso a questa tecnica in attesa di conoscere novità sulle procedure e approfondire gli effetti che, a vario titolo, riguardano i progetti di ricerca. Un appello che si rinnova anche al nuovo Parlamento per bloccare le iniziative e – hanno osservato dalla rete delle associazioni – pensare a uno sviluppo diverso e sostenibile del mare Adriatico incentrato sul turismo e sulla difesa del territorio e non sullo sfruttamento delle risorse tra rischi e pericoli per l’ecosistema. Intanto, il coordinamento Trivelle Zero parteciperà anche alla manifestazione del 21 aprile in programma a Sulmona e dedicata a un altro fronte di protesta, quello che si batte contro la costruzione di metanodotti sul territorio.