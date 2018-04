Napoli. Studentessa del Venafrano si toglie la vita lanciandosi dal tetto dell’universitÃ 

Una studentessa di 26 anni, originaria di un centro del Venafrano, si è tolta la vita a Napoli, lanciandosi dal tetto da un edificio del complesso universitario di Monte Sant’Angelo. È accaduto intorno all’ora di pranzo. La giovane, si è appreso, era iscritta alla Facoltà di Scienze Naturali. Inutili i soccorsi, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Sull’episodio indaga la Polizia. Stando alle prime informazioni, nella sede dell’Università erano presenti anche alcuni familiari. Sembra che la 26enne dovesse discutere la tesi. L’ateneo campano ha sospeso tutte le attività. Mentre i rappresentanti delle associazioni studentesche hanno chiesto il rinvio delle elezioni in segno di rispetto per la morte della loro collega.