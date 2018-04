di ANNA MARIA DI MATTEO

Prosegue la parata dei big, in Molise, in vista del voto del 22 aprile. La campagna elettorale è entrata nel vivo. Gia nei giorni scorsi sono arrivati in regione i primi leader nazionali dei partiti, ma gli appuntamenti elettorali si intensificheranno nelle prossime ore.

Da oggi è in Molise Luigi Di Maio, leader del Movimento 5Stelle e probabile incaricato premier. Prima tappa: Termoli, dove incontrerà i cittadini in piazza Duomo e domani, alle 11 nella zona industriale ascolterà le istanze degli imprenditori. Alle 15,30 sarà a Bojano, a palazzo Colagrosso, alle 19, ultima tappa molisana Isernia.

In settimana è previsto l’arrivo, in basso Molise, sempre per i 5Stelle, della senatrice Barbara Lezzi.

E’ atteso per il 16 aprile l’arrivo in regione di Matteo Salvini, numero uno della Lega.Fitto il calendario degli appuntamenti: alle 9,30 sarà a San Giuliano di Puglia, alle 11,30 a Larino, alle 12,45 a Santa Croce di Magliano, alle 15,30 a Montenero di Bisaccia, alle 17 a Termoli, alle 20, 30 a Campobasso per l’inaugurazione della sede elettorale e alle 21 comizio in piazza prefettura.

Sempre per lunedì 16 aprile è prevista la visita, a Guglionesi, dell’ex ministro Cesare Damiano a sostegno dei candidati del Partito Democratico, mentre il segretario nazionale reggente, Maurizio Martina sarà in Molise il 18 di aprile.

Liberi e Uguali vedrà la presenza, in regione, del leader Roberto Speranza, atteso per il 14 aprile.

Per Forza Italia, mercoledì 11 aprile arriverà Mara Carfagna, vice presidente della Camera, mentre l’ex ministra Mariastella Gelmini e Maurizio Gasparri sono attesi per la prossima settimana.

Sempre per la prossima settimana è previsto l’arrivo del senatore Mario Mauro, presidente nazionale dei Popolari per l’Italia.