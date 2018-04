Domenica in Albis a Montemitro, in tanti alla cappella di Santa Lucia: la tradizione promuove l’intero territorio

Una giornata da ricordare per la comunità di Montemitro e per centinaia di pellegrini arrivati dai centri limitrofi e dall’Abruzzo. La festa dedicata alla cappella di Santa Lucia che si trova a poca distanza dal centro di minoranza linguistica croata, in un luogo chiamato “Selo”, ovvero villaggio.

La memoria del passato e il ricordo degli avi in una domenica, la prima dopo la Pasqua, che rappresenta un appuntamento immancabile rinnovando un messaggio di unità e condivisione. Una zona a picco sulla Valle del Trigno molto suggestiva e incontaminata dalla quale si scorgono le montagne accompagnate dai colori della primavera.

In tanti hanno partecipato al pellegrinaggio con la statua di Santa Lucia, patrona del paese, portata da sole donne per alcuni chilometri.

Una forte devozione e il senso di religiosità e fede hanno fatto da cornice all’evento legato a all’apparizione della protettrice ricevuta da un sordomuto che a gesti riuscì a spiegare l’evento straordinario. Da allora questo cammino si è consolidato e di anno in anno questa domenica precede le feste di maggio.

Due processioni hanno accompagnato al mattino e riportato in serata l’immagine della Santa rinnovando anche i tre giri intorno alla cappella al centro del pellegrinaggio.

Non manca il pic nic nei dintorni tra famiglie, turisti e comitive di giovani che assaporano i prodotti della tradizione in un clima di festa e fraternità. Tutto in attesa della singolare

asta dei dolci preparati dalle donne e dai giovani del paese con grande impegno e creatività di arte pasticcera. Le torte e altre bontà sono state benedette, battute all’asta e degustate nel corso della giornata mentre il ricavato andrà a sostenere la festa patronale.

Tante iniziative e una partecipazione sentita in una piccola comunità che conserva un grande patrimonio di risorse storiche e culturali da promuovere e valorizzare.