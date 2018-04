Tour in Molise per il leader di CasaPound Di Stefano, a Isernia presentata la lista

Il segretario nazionale di Casapound Simone Di Stefano ha passato un’intera giornata in Molise con un tour elettorale che è partito da Campomarino per poi spostarsi a Larino con la visita ad alcune aziende agricole, a Campobasso al sacrario militare del castello Monforte, finendo la giornata a Isernia, dove è stata presentata la lista che correrà alle Regionali. Un tour in cui il segretario nazionale è stato accompagnato dal candidato presidente di Casapound alla Regione Agostino Di Giacomo, secondo il quale il Molise per ripartire deve puntare sull’agroalimentare e sulle infrastrutture, abbandonando l’idea dell’autostrada per concentrarsi invece su una super strada che attraversi la Regione, migliorando anche la viabilità delle aree interne. Se n’è parlato nell’incontro all’Aloha Park Hotel di Campomarino, dove Di Stefano ha incontrato i simpatizzanti, rimarcando i temi cari al movimento e cioè il diritto alla proprietà della casa, l’istituto del mutuo sociale, cioè senza interessi, e il lavoro.