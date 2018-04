Tajani: “Il grillismo non Ã¨ la soluzione. Non Ã¨ col reddito di cittadinanza che si risolvono i problemi ma col lavoro””

Visita a Campobasso del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Alla convention organizzata da Forza Italia presente tutto lo stato maggiore del centrodestra al completo per il rush finale che porte al 22 aprile, data delle elezioni regionali. Tutti gli intervenuti, dalla coordinatrice regionale e onorevole, Annaelsa Tartaglione, all’europarlamentare Aldo Patriciello, hanno focalizzato la loro attenzione sui penta stellati, il vero avversario sul campo. “Il grilliamo non è una soluzione – ha detto Tajani – e i problemi non si risolvono certo col reddito di cittadinanza ma creando opportunità e lavoro. Anche attraverso un utilizzo virtuoso dei fondi europei”