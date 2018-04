Pozzilli. Forum giovani neurochirurghi, ribalta nazionale per il Neuromed

Il Forum dei giovani chirurghi ancora una volta ha proiettato il Neuromed alla ribalta nazionale. All’incontro – patrocinato dalla Società italiana di neurochirurgia, presente con il suo direttivo – hanno infatti partecipato esperti (giovani e non) provenienti da tutta Italia. L’ennesima conferma dell’importanza raggiunta negli anni dall’istituto di Pozzilli. All’inizio in pochi credevano che in una realtà così piccola si potessero raggiungere risultati tanto importanti. Invece la determinazione del professor Giampaolo Cantore – a cui è stato dedicato l’incontro – e della sua equipe hanno permesso di centrare grandi obiettivi, ha sottolineato il professor Franco Maria Gagliardi, che sin dai primi passi ha vissuto l’avventura Neuromed. Oggi, ha ricordato, si viaggia a ritmi di duemila interventi l’anno. Si tratta di cifre ragguardevoli, anche per grandi realtà come Roma. Il tema portante della giornata conclusiva del Forum dei giovani neurochirurghi è stato quello della chirurgia spinale e del trattamento delle malattie più frequenti. Fermo restando l’importanza della mano del chirurgo, l’introduzione di una serie di innovazioni tecnologiche ha permesso di fare grandi passi in avanti e di garantire grandi benefici ai pazienti, ha sottolineato Michelangelo De Angelis, neurochirurgo del Neuromed e rappresentante dei giovani in seno alla Società italiana di neurochirurgia.