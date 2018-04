Isernia. Perseguita la cognata per un’eredità contesa, 45enne nei guai per stalking

Nei giorni scorsi personale specializzato della Squadra Mobile della Questura pentra ha deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano di 45 anni per il reato di atti persecutori. L’attività di indagine traeva origine dalla denuncia della vittima, cognata dell’uomo. La donna lamentava i reiterati atteggiamenti vessatori effettuati sia attraverso i social network sia nella pubblica via che le generavano un perdurante stato di ansia. Tali comportamenti scaturivano da una ipotetica cattiva ripartizione dell’eredità asserita dall’uomo. Il personale specializzato della Squadra Mobile iniziava quindi una minuziosa attività che consentiva, attraverso numerose attività di appostamento e diverse testimonianze, di segnalare l’uomo all’autorità giudiziaria e porre fine alla situazione di disagio vissuta dalla donna e dalla sua famiglia.