Regionali, Izzo: mi candido a Garante della cultura e dell’ambiente

Istituire la figura del garante per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del territorio molisano. La proposta – indirizzata ai candidati alla presidenza della Regione – è di Emilio Izzo, che si propone di ricoprire questo ruolo “in considerazione – spiega – dell’esperienza accumulata negli anni in qualità di esperto in questi settori e delle innumerevoli battaglie a difesa del patrimonio pubblico”. Izzo, oltre ad assicurare che assumerebbe l’incarico senza alcun compenso, invita i candidati a dare una risposta ufficiale entro cinque giorni. “In considerazione del perdurarsi, anzi dell’aggravarsi, della situazione del Patrimonio Ambientale, Paesaggistico e Culturale del territorio regionale, in considerazione di scelte politiche poco attente o addirittura di attacco scellerato, ripropongo a distanza di cinque anni la proposta. Si offre a tutti i candidati, ed in modo particolare agli aspiranti governatori, la possibilità di esprimersi sulla proposta della personale candidatura a garante per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del territorio molisano, in considerazione della acclarata esperienza accumulata negli anni in qualità di esperto nei settori di cui trattasi e delle innumerevoli battaglie a difesa del patrimonio pubblico. Se veramente il territorio e la cultura sono al di sopra di ogni altro bene, così come viene ripetutamente e calorosamente annunciato in tutte le campagne elettorali, per i pretendenti al seggio più alto del governo regionale questo è il momento di dichiararlo ufficialmente entro i prossimi cinque giorni e di impegnarsi con me in tale direzione. Il tutto ovviamente senza compenso.Tale personale iniziativa, al momento viene supportata da centinaia di persone da sempre attive nei Comitati e nelle Associazioni che si sono distinte per le battaglie a difesa del territorio molisano”.