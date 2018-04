Droga e cellulare durante il colloquio in carcere e scarpe con stupefacenti: controlli della Polizia in carcere a Larino

È stato il forte odore di colla a insospettire gli agenti della polizia penitenziaria. La suola di una delle scarpe da ginnastica nascondeva un panetto di circa cento grammi di hashish. Il pacco consegnato da un corriere a un detenuto del carcere di Larino e una spedizione, tra cui anche due bottiglie di olio per friggere piene di grappa e limoncello – bevande vietate – che ora sarà approfondita. Il personale ha scoperto anche un’altra consegna sospetta al termine di un colloquio tra un altro giovane detenuto e un familiare: dal controllo sono spuntati quasi trenta grammi di hashish e un telefono cellulare. Due tentativi per provare a forzare il sistema di sicurezza della struttura di contrada Monte Arcano come osservato dal commissario coordinatore, Francesco Maiorano e dall’ispettore superiore, Nicola Di Michele.

Denunce nel caso della droga sequestrata al termine del colloquio, ulteriori indagini sulla vicenda del pacco senza mittente. Il commissario Maiorano ha evidenziato anche un aspetto che riguarda le novità della mappa degli istituti di pena del centro Italia in un carcere, quello di Larino, che ospita poco più di duecento detenuti: “Ora facciamo riferimento al provveditorato del Lazio e siamo una sorta di filiale degli istituti penitenziari laziali. In casi come questi, i detenuti erano qui da poco e forse hanno provato a testare il nostro sistema di sicurezza”.

Quello del sequestro del telefono cellulare, oggetto non consentito all’interno della struttura, apre una ulteriore riflessione: “far entrare un cellulare è molto più grave, perché con questo strumento si può organizzare meglio uno spaccio di droga o altri reati, persino un’evasione o mettere in contatto con esponenti della criminalità organizzata”.