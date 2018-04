Termoli: si rinnova la Madonna a Lungo, la pasquetta dei termolesi

Si rinnova a Termoli la tradizione della ‘Madonna a lungo’ nel martedì dopo Pasqua, una consuetudine secolare, cambiata negli anni, ma con la devozione di sempre. Una preghiera al Santuario della Madonna della Vittoria, dove per tradizione si arriva a piedi con una lunga passeggiata, agevolata negli ultimi anni dalla pista ciclabile. Giornata di sole oggi che ha spinto migliaia di persone a recarsi nella chiesetta che si trova tra Termoli e San Giacomo e dove durante tutto il giorno è possibile partecipare alla messa. La festività rievoca quanto accaduto durante l’assalto dei Turchi nel 1500 quando le persone in cerca di rifugio raggiungevano la chiesa in collina, che fu poi rasa al suolo proprio dai turchi. Le famiglie sopravvissute, in segno di ringraziamento alla Vergine, ricostruirono la chiesa.

Oggi il pellegrinaggio si è trasformato in una festa, in un atto di devozione per grandi e piccini, ma anche nella possibilità di una seconda scampagnata, dopo quella di Pasquetta.

La tradizione negli anni è cambiata, pur restando ancorati all’aspetto religioso oggi si viene accolti da due ali di bancarelle. Anche questo ormai fa parte della tradizione della Madonna a Lungo