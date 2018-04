Castelpetroso. Grande festa per i 100 anni di Elia Cifelli

Per la comunità di Castelpetroso la festa è stata grande. In pochi, infatti, hanno avuto la fortuna di tagliare il traguardo dei 100 anni, per giunta con una lucidità da fare invidia. Elia Cifelli, originaria della frazione Guasto, ha condiviso questo momento così importante con i suoi familiari e gli amici più cari. Vedova da qualche anno, ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, dando amore e affetto prima ai suoi cinque figli e poi ai suoi 4 nipoti e 2 pronipoti. Un’esistenza caratterizzata da diverse difficoltà, la sua. Sfollata durante i bombardamenti della seconda guerra, partorì in campagna il suo primogenito. Tra l’altro con il marito emigrato in Svizzera, ha dovuto occuparsi anche dei lavori nei campi. Ma la sua grande forza di volontà le ha permesso di superare ogni ostacolo. Oggi la signora Elia vive a Isernia con i figli. E ancora oggi per tutti è il capofamiglia. È molto amata anche per il suo carattere gioviale. Quando c’è da fare festa, lei è sempre in prima linea: è la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via. Per il giorno del suo centesimo compleanno è stata organizzata una festa speciale nella sua Castelpetroso. Prima del classico taglio della torta, il parroco di Guasto, don Salvatore Lombardi, ha celebrato messa. Mentre il sindaco Fabio D’Uva, a nome di tutta la comunità le ha donato una targa che riproduce il suo atto di nascita.