Capracotta. Pic-nic di Pasquetta con hashish e marijuana, denunciati 4 giovani

Avevano pensato bene di trascorrere una Pasquetta fuori porta, con i classici rustici e dolci del periodo Pasquale, accompagnati però anche da una nutrita scorta di hashish e marijuana. L’intervento di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Capracotta, impegnata nei controlli straordinari predisposti dal Comando Provinciale di Isernia, ha mandato all’aria il piano del “festino” a base di stupefacenti di quattro giovani poco più che ventenni, che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso delle dosi, motivo per il quale venivano fermati ed accompagnati in Caserma. La droga rinvenuta è finita sotto sequestro, mentre i quattro giovani dovranno rispondere di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Ad Isernia, una pattuglia di militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, è intervenuta presso la stazione ferroviaria del capoluogo Pentro, su richiesta del capotreno della linea ferroviaria Isernia-Campobasso, poiché un cittadino extracomunitario, pretendeva di salire sul treno nonostante fosse privo del previsto biglietto. Solo all’arrivo dei Carabinieri, l’uomo regolarizzava la propria posizione acquistando il titolo di viaggio. La vicenda ha comunque causato un lievissimo ritardo della partenza del treno, motivo per il quale i Carabinieri stanno vagliando la consistenza di un’eventuale ipotesi di reato per interruzione di pubblico servizio a carico dell’immigrato.