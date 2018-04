Termoli: Pasquetta col sole, mare e parco le mete preferite

Una Pasquetta all’insegna del sole e delle temperature in rialzo quella che ha caratterizzato la costa. In tanti hanno deciso di passare la giornata al mare con una passeggiata o un giro in bici con vista spiaggia. Chi invece ha preferito proprio il contatto diretto con la sabbia e l’acqua. Voglia di mare e di sole, tanto che qualcuna ha indossato il bikini, sperando magari di tornare domani al lavoro sfoggiando la prima abbronzatura. Per la maggior parte una passeggiata e due tiri con il pallone.

Il centro di Termoli è stato preso d’assalto, tanto movimento e tanti turisti. Quasi 250 persone si sono imbarcate questa mattina per le isole Tremiti. Traffico sostenuto di auto in ingresso in città. Destinazione mare o parco. Qui non solo famiglie con bambini che hanno provato le giostre da poco risistemate, ma anche molte comitive arrivate soprattutto dalla Puglia per passare una giornata nel cuore verde della città, con fornacella al seguito.