Schianto sulla Bifernina, tre i feriti tra cui una bambina di sette anni

E’ di tre feriti, tra cui una bambina di sette anni, il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato oggi, 2 aprile, intorno alle 16,30 sulla Bifernina, nei pressi del bivio di Lucito. Un’auto, all’interno della quale viaggiava una famiglia della provincia di Benevento, per cause da accertare si è schiantata contro il guard rail. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte. Poi la corsa in ambulanza del 118 verso il Cardarelli. Le condizioni dei tre feriti non sarebbero gravi. Il traffico ha subìto qualche rallentamento per consentire l’arrivo dei soccorritori e la rimozione dei mezzi incidentati.