Agnone. A Palazzo San Francesco la mostra dedicata alla “Forza delle donne”

Esaltare la bellezza spirituale delle donne attraverso l’arte e lenire almeno in parre le ferite che le vengono le sono state inferte in passato e purtroppo ancora oggi, nella vita di tutti i giorni. È questo il filo conduttore della mostra “La forza delle donne”, allestita ad Agnone, a Palazzo San Francesco, nell’ambito di un progetto culturale della diocesi di Trivento – curato da don Settimio Luciano – che si è avvalso della collaborazione del Centro Studi Alto Molise, che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 30 anni di attività. La mostra dedicata alle donne, curata da Walter Amirante, resterà aperta al pubblico fino al 14 aprile. L’occasione ideale per conoscere più a fondo anche uno dei tesori più importanti di Agnone: Palazzo San Francesco. Risalente al XIV secolo, è un autentico scrigno che contiene arte, storia e cultura. La sua gestione è stata affidata all’associazione Tradizioni e sviluppo. All’interno è possibile tra l’altro ammirare la mostra permanente del libro antico e i soffitti lignei, ancora oggi oggetto di studio a livello internazionali per via della presenza di simboli alchemici.