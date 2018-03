Termoli: rubano formaggi e salume nella notte. Arrestati due giovani in flagranza

Due giovani di Termoli sono stati arrestati in flagranza di reato nella scorsa notte per aver tentato un furto nella rivendita del Caseificio La Bruna di via Martiri della Resistenza. I due sono stati sorpresi dai carabinieri mentre erano impegnati a portar via formaggi, mozzarelle e altri prodotti in vendita, tra cui anche dell’olio. Si erano anche impossessati dei 100 euro presenti nel registratore di cassa. Ad allertare i militari è stato il proprietario di un’attività vicina, insospettito dai rumori. I due giovani si trovano ora in carcere