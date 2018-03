Termoli, Carabinieri rafforzano controlli nelle festivitÃ  pasquali. Due arresti sulla costa

Una sinergia tra i presìdi dell’intero territorio che amplifica la prevenzione dei reati e consente interventi tempestivi.

Un’azione portata avanti dalla Compagnia dei Carabinieri di Termoli, in questo caso in collaborazione con le stazioni della città e di Petacciato. Due arresti: il primo in flagranza a carico di un giovane di 37 anni della provincia di Bari che cercava di rubare un’auto durante il mercato del martedi in via Maratona per poi tentare un possibile furto in appartamento.

L’altro nel paese della costa dove un uomo di 56 anni, già ai domiciliari, è destinatario di una misura cautelare, è stato trovato in possesso di droga tra marijuana e cocaina. Il comandante della Compagnia di Termoli, Fabio Ficuciello, ha inoltre evidenziato gli ulteriori controlli in programma nei giorni delle festività pasquali.

Il maggiore Ficuciello, affiancato dai comandanti delle stazioni di Termoli e Petacciato, Filippo Cantore e Antonio Corbillo, ha ribadito anche il ruolo di collaborazione dei cittadini nel corso delle attività di prevenzione e di intervento sul territorio.