Isernia. Gli studenti del Cuoco-Manuppella incontrano lo scrittore Giovanni Petta

Le difficoltà nel superare i traumi infantili, l’amicizia tra donne, la ricerca della consapevolezza in età adulta. Sono solo alcuni dei temi affrontati nel romanzo “Acqua”, scritto da Giovanni Petta, dai quali ha preso spunto l’incontro tra l’autore e gli studenti del Cuoco-Manuppella di Isernia, organizzato nell’ambito di un progetto curato dalla docente Graziella Iannuzzi. Il romanzo di Giovanni Petta racconta la vicenda di una ragazza in cerca di libertà, di amore e di equilibrio. Un viaggio interiore che è sì ispirato da alcuni episodi vissuti dall’autore, ma che comunque offre a tutti spunti per riflettere e confrontarsi, perché certe sensazioni presto o tardi finiscono per provarle tutti.