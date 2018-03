Agnone. Centinaia di ragazzi in chiesa per la Pasqua dello studente

Grande e sentita partecipazione da parte dei ragazzi delle scuole medie ed elementari, delle famiglie e dei fedeli di Agnone, Poggio Sannita e Belmonte del Sannio alla Pasqua dello studente, organizzata dalla Diocesi di Trivento su iniziativa del vescovo, monsignor Claudio Palumbo. Uno spettacolo unico – sopratutto di questi tempi – vedere la Chiesa Maria Santissima di Costantinopoli piena di ragazzi. Hanno partecipato in maniera convinta e appassionata a un incontro particolarmente sentito anche dall’Istituto Comprensivo Giuseppe Nicola D’Agnillo, con in testa il Dirigente Scolastico Tonina Camperchioli e i docenti, sempre attenti a preservare quei valori tradizionali e religiosi che fanno parte del nostro patrimonio sociale, storico e culturale. Proprio per questa ragione intendono trasmetterli alle giovani generazioni. Significativa ed emozionante, l’esibizione dell’Orchestra della Scuola Media dell’Istituto, diretta da Vincenzo La Sala, e del coro dei ragazzi delle Scuole Elementari. Monsignor Palumbo, promotore ed organizzatore dell’incontro, è rimasto molto colpito dalla partecipazione da parte dei ragazzi, invitandoli, con uno stile semplice, familiare e affettuoso, a fare veramente Pasqua con Gesù e a vivere sinceramente l’amicizia con lui. Sempre ad Agnone il vescovo ha incontrato anche i giovani delle Scuole Superiori dell’Alto Molise. Dimostrando di aver accolto in pieno l’invito di Papa Francesco a riportare la chiesa tra la gente, a prestare la massima attenzione ai giovani e ai ragazzi. Non a caso anche dopo Pasqua la diocesi di Trivento li coinvolgerà anche in un pellegrinaggio, naturalmente in compagnia di monsignor Palumbo.