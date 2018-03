Termoli: giovedì l’evento nazionale ‘Pizza e…curve’, per dire ‘no’ alla bellezza stereotipata

L’obiettivo è quello di far capire che non esiste uno stereotipo di bellezza e che l’importante è piacersi, per poter vivere meglio con se stessi e con gli altri. Questo è quello che ha spinto alcune donne con qualche chilo in più, tra cui una termolese Marianna Lo Preiato, a fondare nel 2013 l’associazione nazionale ‘Curvy Pride’ con l’intenzione di lanciare un messaggio a donne e uomini sulla necessità di riappropriarsi della propria vita, del diritto di essere felici indipendentemente dalla taglia che indossano, sostenendo allo stesso tempo la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare e contro il bullismo, fenomeno quest’ultimo da non sottovalutare e che spesso segna l’infanzia e l’adolescenza di chi ne è vittima. L’associazione ha organizzato per giovedì sera un evento “Pizza e..curve” che coinvolgerà le donne di tutta Italia, da Milano a Venezia, da Roma a Napoli.

Il comune di Termoli ha voluto patrocinare l’iniziativa per rafforzare il messaggio di voler combattere come istituzione quei canoni di bellezza comunemente imposti. A presentare l’evento insieme all’associazione il sindaco Angelo Sbrocca e il consigliere Salvatore Di Francia. Questo è solo il primo in città di una serie di eventi che l’associazione sta organizzando in vista dell’estate. “L’iniziativa è un messaggio d’amore innanzitutto verso noi stessi” ha spiegato Carmen Mastrangelo