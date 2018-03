Campobasso: suora trova buoni postali milionari in casa dei genitori e dona tutto in beneficenza

Ad agosto si è trovata tra le mani una fortuna rovistando nell’armadio della casa dei genitori, a Campobasso: due buoni postali da 50 milioni di lire ciascuno emessi il 10 ottobre del 1986. Suor Cristina, 43 anni, in convento a Roma, nata a Pordenone, religiosa da 10 anni, si è rivolta alla Fondazione italiana risparmiatori. I titoli, dei quali non aveva mai avuto contezza, sono stati fatti stimare da consulente contabile della stessa fondazione che ha valutato un rimborso, con il favore degli interessi legali, della rivalutazione e della capitalizzazione, dalla data di emissione a quella del ritrovamento, pari a 637.514,00 euro. Somma riconosciuta spettante alla risparmiatrice dalle Poste stesse. La religiosa, in settembre, ha conferito mandato all’ufficio legale della Fondazione italiana risparmiatori per recuperare il denaro presso le Poste italiane ed il Ministero delle Finanze obbligati in solido ad “onorare” tutti i debiti esistenti anche prima dell’avvento della Repubblica Italiana. Un mese fa è stato disposto da Poste italiane l’accredito della somma in favore della religiosa che però, non potendo possedere denaro, ha deciso di devolvere l’intera somma in beneficenza.