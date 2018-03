Isernia. Beve e provoca incidente, 30enne denunciato dai militari dell’Arma

Nella notte, alla guida della propria auto, provoca incidente stradale con feriti mentre percorreva una strada periferica della città. Si tratta di un 30enne che veniva trasportato presso l’Ospedale pentro, dove da accertamenti, risultata avere un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla normativa vigente. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, della locale Compagnia, intervenuti sull’incidente, hanno fatto scattare una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcolica che ha causato il sinistro stradale con feriti, con il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.

Intanto continuano anche i controlli messi in atto dai Carabinieri della Compagnia di Venafro, per contrastare le diverse forme di criminalità e di illegalità. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno sorpreso nel corso della notte un giovane isernino alla guida della propria auto mentre percorreva una strada periferica del capoluogo “pentro”, in evidente alterazione psicofisica, sottoposto ad accertamento etilometro, risultava avere un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Nei suoi confronti è scattata un denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcolica, il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.