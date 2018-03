Filignano. Si perde nei boschi, pensionata salvata dai Carabinieri

Lieto fine per una brutta vicenda che ha visto protagonista una 70enne originaria del venafrano, che si smarriva nel pomeriggio di ieri, in zona impervia del Comune di Filignano, mentre era intenta per la raccolta di asparagi. I familiari non avendo più notizie e non riuscendo a raggiungerla telefonicamente, avevano intanto allertato i Carabinieri. Le ricerche, protrattesi per tutta la serata, consentivano ad una pattuglia della Stazione Carabinieri di Filignano, collaborati dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro e della locale Protezione Civile, di rintracciare e trarre in salvo l’anziana malcapitata in una zona inaccessibile del Comune di Pozzilli. La donna in stato di smarrimento e di forte agitazione, veniva soccorsa dai militari intervenuti che provvedevano anche a fare intervenire personale del 118 per le cure del caso. L’anziana veniva poi successivamente messa in contatto con i familiari che la riportavano a casa incolume, dopo aver ringraziato i Carabinieri per la professionalità e la disponibilità dimostrata nella circostanza.