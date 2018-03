Venafro. Tutti nel centro storico per i tradizionali falÃ² di San Giuseppe

Nonostante il maltempo abbia imposto uno slittamento di qualche giorno, i venafrani non hanno voluto rinunciare a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. I falò di San Giuseppe coinvolgono proprio tutti, dai più piccoli ai più grandi. Nei quartieri si fa a gara nel preparare il fuoco più bello e per accogliere con qualche specialità gastronomica e un bicchiere di vino i tanti visitatori che nel corso della serata fanno la spola tra un falò e l’altro. I falò (I favor) rappresentano il risveglio della città dopo il lungo inverno. E poco importa se la primavera ancora tarda ad arrivare. L’importante è stare insieme e condividere momenti così significativi, sotto ogni punto di vista. Oltre che al lavatoio – con i ragazzi del Movimento giovanile in prima linea – e a Porta Nuova – con il gruppo degli scout protagonista – i falò sono stati accesi soprattutto nel cuore del centro storico, come ad esempio quello in piazzetta di Cristo. Un po’ più su, non è passato di certo inosservato quello del quartiere Le Manganelle. Tanta gente, musica a palla, giochi con il fuoco e tanta voglia di fare festa hanno fatto da cornice al falò.