Termoli: condannato a sette anni per violenza e stalking nei confronti dell’ex moglie

Sette anni di reclusione per violenza sessuale continuata, stalking e maltrattamenti. E’ una condanna per certi versi esemplare quella inflitta dal tribunale di Larino a un uomo di 45 anni di Termoli che aveva reso impossibile la vita dell’ex moglie, colpevole di aver messo la parola fine al loro matrimonio. I giudici hanno anche deciso per una provvisionale di 20mila euro e per l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. I fatti risalgono al 2013, quando l’uomo era stato anche arrestato dopo che nei due anni precedenti aveva perseguitato la moglie, pedinandola, telefonandole centinaia di volte al giorno, arrivando anche violentarla e a minacciarla con la pistola, anche alla presenza dei due figli, nati da un matrimonio durato 13 anni e che a un certo punto però, come a volte succede, è finito. Ma l’uomo questa fine non l’ha mai accettata. Una volta uscito uscito dal carcere, per lui il giudice aveva anche disposto il sequestro delle armi che regolarmente deteneva e ordinato che stesse ad almeno un chilometro di distanza dall’ex moglie. Negli ultimi anni il processo e ora la sentenza decisa da un collegio di giudici presieduta da Michele Russo che ha accolto la richiesta avanzata dal pm Marianna Meo. La donna, difesa dall’avvocato Roberto D’Aloisio, per ora ha avuto giustizia. Per l’uomo che non vive più qui a Termoli, se le sentenze venissero confermate anche nei gradi successivi, si aprirebbero le porte del carcere.