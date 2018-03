Isernia. “Per-corsi di legalità”, successo per il progetto della San Giovanni Bosco

Proseguono le attività portate avanti dall’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco” di Isernia, diretto da Mariella Di Sanza, inerenti allo sviluppo della tematica della legalità e finalizzate alla formazione degli alunni. Dopo l’ultimo incontro, in ordine di tempo, tenutosi a febbraio con esperti di mafia, gli alunni delle classi quinte della Scuola primaria e gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado hanno avuto modo di interagire con Rossana Venditti, Sostituto Procuratore della Repubblica al Tribunale dei Minori, profonda conoscitrice della materia e portatrice di importanti esperienze professionali. L’evento, patrocinato dal Comune di Isernia, è stato organizzato in occasione della XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, presso il Cinema Lumiere di Isernia. La manifestazione, che si colloca nell’ambito del progetto “Per-corsi di legalità” portato avanti dalle docenti Luisa Di Placido, Ornella Garreffa, Carmen Massaro, Luisa Minotti, Debora Petrecca, Emma Sassi e Anna Ucciferri, è stata animata dall’esibizione del coro “Piccole voci InCanto”, composto dagli alunni della scuola primaria e diretto dalla docente Giulia Maselli, dalla rappresentazione di un ballo sul bullismo eseguito degli alunni della scuola secondaria di primo grado guidati dal prof. Sabatino Di Stefano, dalle coreografie preparate dagli operatori teatrali Diana Maddonni e Maurizio Delli Carpini e da un video prodotto dagli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. La dirigente, Mariella Di Sanza, menzionando un aforisma di Konrad Adenauer che recita: “Le esperienze sono come semi dai quali nasce la saggezza”, si dice convinta che questa esperienza, così come le altre che l’hanno preceduta, rappresenta un valido contributo al potenziamento delle competenze sociali e civiche nei discenti.